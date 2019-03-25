Meteorolojiden zirai don uyarısı
Meteoroloji,bölge genelinde gece sıcaklıklarında 4 ile 6 derece arasında düşme yaşanacağını bildirerekElazığ veMalatya için zirai don uyarısı yaptı.25 Mart 2019 Pazartesi 09:41
Meteoroloji,bölge genelinde gece sıcaklıklarında 4 ile 6 derece arasında düşme yaşanacağını bildirerekElazığ veMalatya için zirai don uyarısı yaptı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada;" Bölgemizde havanın, parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Gece sıcaklıklarının 4 ile 6 derece düşmesi beklenmektedir.Gece sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi sebebiyle Elazığ ve Malatya’da hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir"denildi.
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