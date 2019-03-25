Meteorolojiden zirai don uyarısı Meteoroloji,bölge genelinde gece sıcaklıklarında 4 ile 6 derece arasında düşme yaşanacağını bildirerekElazığ veMalatya için zirai don uyarısı yaptı.

Meteoroloji,bölge genelinde gece sıcaklıklarında 4 ile 6 derece arasında düşme yaşanacağını bildirerekElazığ veMalatya için zirai don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada;" Bölgemizde havanın, parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Gece sıcaklıklarının 4 ile 6 derece düşmesi beklenmektedir.Gece sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi sebebiyle Elazığ ve Malatya’da hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir"denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.