Meteorolojiden ‘Zirai Don’ uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Pazar ve Pazartesi günleri sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceğini belirterek, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Kayseri ve beraberinde sorumluluk sahasındaki 4 ilde görülecek düşük sıcaklıklar için Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi;

“24.05.2020 Pazar ve 25.05.2020 Pazartesi sabah saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde, özellikle yüksek kesimlerde olmak üzere yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin başladığı bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.”