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Meteoroloji’den zirai don uyarısı

Meteoroloji 7.

2020-04-23 13:18:49 -
Meteoroloji’den zirai don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahası içinde bulunan 5 ili zirai don olaylarına karşı uyardı.


Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarılarla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“24.04.2020 Cuma gece sabah saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin başladığı bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.”

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