Meteoroloji'den 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Yapılan açıklamada, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik’te 15 Eylül Perşembe günü ile 19 Eylül Pazartesi günleri arası havanın parçalı az bulutlu geçeceği, ancak hava sıcaklıklarının ise artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ve orta, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi istendi.

Oluşması muhtemel risklerle ilgili olarak da, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması önerildi.

Yapılan tahminleri göre Eskişehir’de hava sıcaklığının 17 Eylül Cumartesi günü 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.