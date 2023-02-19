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Yaşam Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
Yaşam

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 01:36:00 -
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların yarın sabah ilk saatlerden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.

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