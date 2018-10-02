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Meteorolojiden yeni yağmur uyarısı

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı, Muş ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinde sağanak etkili olacak.

02 Ekim 2018 Salı 09:27
Meteorolojiden yeni yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı, Muş ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 26

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Az bulutlu 31

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:27
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Muş
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Erzurum
  7. Diyarbakır
  8. Çankırı
  9. Bursa
  10. Artvin
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Adana
  14. hava durumu
  15. sağanak
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  17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  18. istanbul
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