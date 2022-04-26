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Gündem Meteoroloji'den yeni yağış raporu: O iller sırılsıklam olacak!
Gündem

Meteoroloji'den yeni yağış raporu: O iller sırılsıklam olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde bahar havasının hakim olduğu şu günlerde güzel hava, önümüzdeki 4 gün boyunca yerini kuvvetli sağanak yağışa bırakacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 09:26:00 -
Meteoroloji'den yeni yağış raporu: O iller sırılsıklam olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde bahar havasının hakim olduğu şu günlerde güzel hava, önümüzdeki 4 gün boyunca yerini kuvvetli sağanak yağışa bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, salı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Sivas, Kayseri ve Malatya çevreleri ile Kastamonu ve Karabük’ün güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

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