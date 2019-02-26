Meteorolojiden yağış ve soğuk uyarısı
Meteoroloji 13.26 Şubat 2019 Salı 09:16
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de yağış beklendiğini, hava sıcaklığının da 5-6 derece düşeceğini bildirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havayağmur ve karla karışık yağmurlu,yüksek kesimleri ise kar yağışlı geçecek. Yağışlar orta kuvvette, yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.Gündüz sıcaklıklarında yer yer 4 ile 6 derecelik düşüşler beklenirken, gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir"denildi.
Öteyandan merkez, mevcut kar örtüsü yüksek eğimli arazilerde çığ tehlikesi bulunduğunu da aktararak uyarıda bulundu.
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