Meteorolojiden yağış ve soğuk uyarısı Meteoroloji 13.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de yağış beklendiğini, hava sıcaklığının da 5-6 derece düşeceğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölgemizde havayağmur ve karla karışık yağmurlu,yüksek kesimleri ise kar yağışlı geçecek. Yağışlar orta kuvvette, yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.Gündüz sıcaklıklarında yer yer 4 ile 6 derecelik düşüşler beklenirken, gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir"denildi.

Öteyandan merkez, mevcut kar örtüsü yüksek eğimli arazilerde çığ tehlikesi bulunduğunu da aktararak uyarıda bulundu.

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