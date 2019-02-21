Meteorolojiden yağış uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? (21 Şubat 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli için yağışlı hava uyarısında bulundu.Bugün dâhil olmak üzere son günlerde yaşanan yoğun sis devam ederken, İstanbul ve Marmara bölgesinde sıcaklık bu hafta düşecek. Gelen bilgiler doğrultusunda Perşembe günü itibariyle sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Peki, bügün İstanbul'Da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

Meteorolojiden yağış uyarısı geldi

Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Çanakkale, Antalya, Trabzon, Rize, Artvin ve Şırnak çevreleriyle Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün hava 12°C olacak. Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu