Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ile Bingöl’de kısa süreli kuvvetli sağanak ve dolu yağışı olabileceğini bildirerek dikkatli olunmasını istedi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada," Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güneybatıdan orta şiddette yağış anında ve öncesinde kısa süreli kuvvetli esmesi beklenmektedir"denildi.

Mevsim itibarıyla yağışların yerel olarak kısa süreli kuvvetli ve dolu yağışı şeklinde de olabileceğini bildiren merkez, ani su taşkını gibi konularda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini aktardı.