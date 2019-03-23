Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl merkezinde yağmur, yüksek kesimler de ise yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağını bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada," Bölgemiz genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerinden sonra Bingöl’ün güney kesimlerinde yağış beklenirken, gece saatlerinden sonra ise bölge genelinde yağış beklenmektedir. Yağışlar yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacaktır"denildi.

Hava sıcaklıklarında 1-2 derecelik düşüş tahmin edildiğini de aktaran merkez, bölge geneli için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısı yaptı.