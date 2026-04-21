  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını duyurdu. Özellikle Marmara başta olmak üzere birçok bölgede yağış beklenirken, bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak görülecek. Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, yetkililer bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikelerin sürdüğü belirtildi.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara’da ise kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

 

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor.

Ege’de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Akdeniz’de ise gün içinde bulutluluğun azalması ve havanın açması bekleniyor.

İç Anadolu’da Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Batı Karadeniz genelinde aralıklı yağışlar beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz’de Samsun çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde sağanak görülecek.

Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Bingöl çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor. Benzer şekilde Doğu Karadeniz’in yüksek bölgelerinde de çığ riski sürüyor.

Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23