Meteorolojiden uyarı! Rapor yayımlandı
Meteoroloji, 18 Aralık 2022 hava durumu raporunda İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Zonguldak, Ordu, Samsun, Kastamonu ve Sinop için sağanak yağış uyarısı yaptı. Raporda çarşamba gününe dikkat çekildi.
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, pazar günü için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre pazar günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir ve Bursa'nın kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Marmara'da kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Aralık hava durumu raporu...
Meteoroloji Marmara, Ege, İç Anadolu ve kıyı Karadeniz’de Pazartesi günü yağışların devam edeceğini belirtti. Çarşamba günü ise Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu’nun birçok ilinde yağmur ve karla karışık yağmurun beklendiği ifade edildi.
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir ve Bursa'nın kıyı kesimlerinin; Batı Karadeniz kıyı kesimleri ile Kastamonu, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da bu akşam güney ve güneybatı, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 14°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 10°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Pazar) öğle saatlerinden sonra (Sinop hariç) kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 18°C
Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AĞRI -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 7°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık