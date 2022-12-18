Meteorolojiden uyarı! Rapor yayımlandı

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, pazar günü için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre pazar günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir ve Bursa'nın kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Marmara'da kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Aralık hava durumu raporu...

Meteoroloji Marmara, Ege, İç Anadolu ve kıyı Karadeniz’de Pazartesi günü yağışların devam edeceğini belirtti. Çarşamba günü ise Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu’nun birçok ilinde yağmur ve karla karışık yağmurun beklendiği ifade edildi.

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir ve Bursa'nın kıyı kesimlerinin; Batı Karadeniz kıyı kesimleri ile Kastamonu, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da bu akşam güney ve güneybatı, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 14°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 13°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Pazar) öğle saatlerinden sonra (Sinop hariç) kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 18°C

Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 7°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık