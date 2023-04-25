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Gündem Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Gündem

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Yeniakit Publisher
2023-04-25 12:28:00 -
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Nisan hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken birçok ile sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı günü Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra yağış etkili olacak.

 

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

BURSA 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

EDİRNE 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

İSTANBUL 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KOCAELİ 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

A.KARAHİSAR 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

DENİZLİ 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

İZMİR 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

MANİSA 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ADANA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ANTALYA 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

HATAY 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

 

K.MARAŞ 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ESKİŞEHİR 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KONYA 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

YOZGAT 2°C, 17°C

Parçalı bulutlu

 

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

DÜZCE 7°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KASTAMONU 1°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ZONGULDAK 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

AMASYA 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

 

ARTVİN 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SAMSUN 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

 

TOKAT 5°C, 22°C

Parçalı bulutlu

 

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ERZURUM 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

IĞDIR 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

MALATYA 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

VAN 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

DİYARBAKIR 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

GAZİANTEP 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

 

SİİRT 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ŞANLIURFA 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

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