Meteoroloji'den uyarı! Kara kış geri dönüyor: Onlarca kente sonuçları bildirdi! Mayıs ayı radara girdi deyip açıkladı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın 5 kent için kar uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların bazı bölgelerde 4 derece artacağı, bazı bölgelerde ise 5 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir.

SICAKLIK 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarında Güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artış, Güneydoğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece azalış bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden eseceği, Güneydoğu Anadolu'da ise güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Zirai don uyarısı için yapılan açıklamada, Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06 Mayıs Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ise 07 Mayıs Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiği belirtildi.

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SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Son dakika uyarısına göre, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak illerinde sarı kodlu uyarı verildi. Bu iller için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Bu illerde yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları için uyarı verildi.

Beklenen yağışların Van’ın güneyinde, Hakkari’nin kuzeyinde, Şırnak’ın doğusunda ve Ağrı’nın ve Bitlis’in 200 metre üzeri rakımlı yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi.