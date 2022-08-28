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Aktüel Meteorolojiden uyarı: Dikkatli olun
Aktüel

Meteorolojiden uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 21:07:00 -
Meteorolojiden uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurarak, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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