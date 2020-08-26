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Aktüel Meteorolojiden uyarı
Aktüel

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki bölge için sağanak yağış ikazında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 18:58:00 -
Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Sağanak yağış bekleniyor

Denizli, Göller Yöresi, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri ile Uşak ve Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinde bu akşam ilk saatlerde, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Ardahan, Osmaniye illeri ile Hatay'ın kuzeybatısı, Adana'nın kuzeyi, Iğdır'ın güneyi, Van, Ağrı ve Hakkari'nin doğusunda yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava sıcaklıklarında ise mühim bir değişikliğin beklenmediği bildirilirken, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Rüzgar tahmini

Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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