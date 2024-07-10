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Gündem Meteorolojiden uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Gündem

Meteorolojiden uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-10 15:57:00 -
Meteorolojiden uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Ankara ve çevresindeki iller için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusuyla Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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