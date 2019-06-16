0553 313 94 23

Meteorolojiden ülke geneli için son dakika uyarısı! "Bir hafta boyunca sürecek"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı. Yurdun genelin kuvvetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

16 Haziran 2019 Pazar 18:31
Meteorolojiden ülke geneli için son dakika uyarısı! "Bir hafta boyunca sürecek"

Ülkenin büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun büyük bölümünde geçen hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların, özellikle İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan sistemin hafta sonu itibarıyla ülkenin iç ve batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Tokat için kuvvetli sağanak uyarısı

Tokat çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 17.20 ila 20.00 saatlerinde Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 18:31
  1. Tokat
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. hava durumu nasıl olacak
  4. sağanak yağmur
  5. sağanak yağış uyarısı
  6. son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
    1. Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz..
    2. S.Arabistan ve ABD'den İran'a gözdağı!
    3. Sel baskınında hayatını kaybeden..
    4. Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu
    5. Balıkesir Sındırgı karayolunda kaza: 6..
    6. TİM’in sektör şampiyonu Altunkaya’ya..
    7. KKTC Başbakanı Tatar, AB ülkelerinin..
    8. Bahçelievler’de babalar çocuklarıyla..
    9. Kamyonet devrildi, sakatatlar yola..
    10. Bodrum’da özel uçak pistten çıktı
    11. Yıldırım düşen evin çatısı yandı
    12. Yaralının oğlu olduğunu görünce..
    13. "100. Yılında 19 Mayıs ve Milli..
    14. Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi
    15. Toplu halde kıyıya vuran ölü balıklar,..
    16. Maltepeliler, sokak hayvanları için..
    17. "Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere..
    18. Ensesi kalınlar Ekrem İmamoğlu'na..
    19. Minik gurmelerin iştahlarını..
    20. KKTC'li dernek başkanından Macron'a..
    21. Çekmeköy 1. Kademe Hız Pateni..
    22. "Dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye..
    23. Sivasspor’da 3 ayrılık
    24. Suudi Arabistan ve ABD'den ortak uçuş
    25. "Rejimin askerimize yönelik..
    26. Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim..
    27. Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra..
    28. Tunceli'de kayıp çobanla ilgili yeni..
    29. Bakan Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    30. Fenerbahçe’de yönetim kurulunun..
    Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de dahil olabilir
    Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de dahil olabilir
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı