  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Meteoroloji'den tüm yurda flaş uyarı! Cuma gününe dikkat
Yaşam

Meteoroloji'den tüm yurda flaş uyarı! Cuma gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye'nin cuma gününden itibaren yağışlı bir havanın etkisine gireceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:02:00 -
Meteoroloji'den tüm yurda flaş uyarı! Cuma gününe dikkat

Türkiye yazdan kalma günler yaşarken, Meteoroloji'den beklenen yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, tüm yurdun cuma gününden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına gireceğini, bunun sonucunda da sıcaklıkların hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normallerine düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Perşembe akşamından itibaren başlaması bekleniyor

Hava sıcaklığının bu hafta boyunca mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde devam etmesini beklediklerini de belirten Macit, özellikle bugün ve yarın yağış beklentilerinin olmadığını ancak perşembe akşamından itibaren yurtta yağışlı bir havanın etkili olmaya başlamasını beklediklerini kaydetti.

Marmara, Ege ve Karadeniz'de yağışlar cuma başlıyor

Yağışların cuma günü Marmara, Ege, Karadeniz Bölgesinde cumartesi günü de yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmeye başlamasının beklendiğini ifade eden Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir için yaptığı değerlendirmede söz konusu illerde yağışların cuma günü görüleceğini söyledi.

3 büyük kente uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit'in açıklamalarına göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklenen hava durumu şöyle olacak:

-Ankara: Cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri,

-İstanbul: Cuma günü başlayan yağışlar hafta sonunda da devam edecek,

-İzmir: Cuma günü sağanak yağış geçişleri görülecek, hafta sonu yağışsız parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum
Dünya

Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum

Akdeniz ve Ege'de mültecilerin botunu batırmakla ün salan Yunanistan'dan bir skandal daha geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Meclis Üy..
Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız
Siyaset

Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız

Ankara'da katıldığı programda Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuşan Libya Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü (BINA) Mustafa El Sa..
Yunan profesörden gündemi sarsan iddia: Türklerin bir sonraki hedefi orası
Gündem

Yunan profesörden gündemi sarsan iddia: Türklerin bir sonraki hedefi orası

Yunan Profesör İonnnis Mazis, Türkiye'nin bir sonraki hedefinin Meis Adası'na asker çıkarmak olduğunu iddia etti.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı