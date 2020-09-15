Meteoroloji'den tüm yurda flaş uyarı! Cuma gününe dikkat

Türkiye yazdan kalma günler yaşarken, Meteoroloji'den beklenen yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, tüm yurdun cuma gününden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına gireceğini, bunun sonucunda da sıcaklıkların hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normallerine düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Perşembe akşamından itibaren başlaması bekleniyor

Hava sıcaklığının bu hafta boyunca mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde devam etmesini beklediklerini de belirten Macit, özellikle bugün ve yarın yağış beklentilerinin olmadığını ancak perşembe akşamından itibaren yurtta yağışlı bir havanın etkili olmaya başlamasını beklediklerini kaydetti.

Marmara, Ege ve Karadeniz'de yağışlar cuma başlıyor

Yağışların cuma günü Marmara, Ege, Karadeniz Bölgesinde cumartesi günü de yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmeye başlamasının beklendiğini ifade eden Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir için yaptığı değerlendirmede söz konusu illerde yağışların cuma günü görüleceğini söyledi.

3 büyük kente uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit'in açıklamalarına göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklenen hava durumu şöyle olacak:

-Ankara: Cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri,

-İstanbul: Cuma günü başlayan yağışlar hafta sonunda da devam edecek,

-İzmir: Cuma günü sağanak yağış geçişleri görülecek, hafta sonu yağışsız parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.