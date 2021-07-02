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Gündem Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 00:18:00 - 2021-07-02 01:08:02
Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya’da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Vatandaşların, ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ile hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

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