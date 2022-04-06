Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı! Suriye'den yurda girecek! Hangi illerde etkili olacak?

Son dakika: Çöl tozları bitti şimdi de toz taşınımı geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye'den yurda giriş yapacak olan toz taşınımına karşı uyardı. Toz taşınımının iki gün boyunca yurdun doğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Toz taşınımı geliyor

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, çarşamba ve perşembe günü yurdun doğu kesimlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hangi illerde etkili olacak?

Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

Olumsuzluklara karşı uyarı

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Toz taşınımı nedir?

Çöllerde göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir. Bu durum toz taşınımı olarak tarif edilir. Toz taşınımı, etkisini toz fırtınalarıyla daha uzak alanlara taşıyabilir