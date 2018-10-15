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Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı yağmur nerelere yağacak?

Türkiye sonbaharın etkisi altına girdi. Meteoroloji’den son dakika değerlendirmesine göre bölgelerin hava durumu raporunu yayınladı. Peki Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre, yağmur hangi kentlere yağacak? Hava durumu nasıl olacak?

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:56
Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı yağmur nerelere yağacak?

Türkiye sonbaharın etkisi altına girdi. Meteoroloji’den son dakika değerlendirmesine göre bölgelerin hava durumu raporunu yayınladı. Peki Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre, yağmur hangi kentlere yağacak? Hava durumu nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Marmara'nın doğusu, Kütahya, Bolu, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Manisa'nın kuzeydoğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor. Adıyaman, gece saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altında kaldı. Gece geç saatlerde Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle kentte görüş mesafesi azalırken, vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti etkisi altına alan toz bulutu, gökyüzünü farklı bir renge bürüdü. Park halindeke araçların üzeri tozla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.  Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğusu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:56
  1. Düzce
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Tekirdağ
  5. Samsun
  6. Ordu
  7. Manisa
  8. Kütahya
  9. Kırklareli
  10. İzmir
  11. Gaziantep
  12. Erzurum
  13. Diyarbakır
  14. Çanakkale
  15. Bursa
  16. Bolu
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Adıyaman
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