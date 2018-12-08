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Meteorolojiden son dakika uyarısı! Şiddetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın sağanak beklendiğini açıkladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:36
Meteorolojiden son dakika uyarısı! Şiddetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda görülecek yağışların genellikle yağmur şeklinde olması ve sağanağa dönüşmesi bekleniyor.

Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinde kar, Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimi ile Antalya'nın doğu ilçelerinde ise yağışların kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 14:36
  1. Van
  2. Muş
  3. Muğla
  4. Kars
  5. Hakkari
  6. Bolu
  7. Bitlis
  8. Aydın
  9. Antalya
  10. Ağrı
  11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  12. sağanak uyarısı
  13. şiddetli sağanak yağış

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