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Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Son iki gündür ülke genelinde bahar havası yaşanırken bugün bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:42
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Sivas çevreleri ile Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde (3 ila 5 derece) artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ (HARİTALI)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 29°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

AYDIN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Göller Yöresi'nin öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 26°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

NİĞDE °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZİNCAN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TUNCELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve güneydoğu, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde Orta Akdeniz'de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 08:42
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Sinop
  4. Samsun
  5. Ordu
  6. Kastamonu
  7. Giresun
  8. Amasya
  9. Hava Durumu

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