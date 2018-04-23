Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Son iki gündür ülke genelinde bahar havası yaşanırken bugün bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi.23 Nisan 2018 Pazartesi 08:42
Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Sivas çevreleri ile Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde (3 ila 5 derece) artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ (HARİTALI)
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 25°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 29°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
AYDIN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Göller Yöresi'nin öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
OSMANİYE °C, 26°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
NİĞDE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇORUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZİNCAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TUNCELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve güneydoğu, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde Orta Akdeniz'de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
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