Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bu sabah saatlerinde Kırklareli kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek, batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de fırtına (50-80 km/sa), Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul’da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler:

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 27.09.2018 09:50 - 11:45

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 27.09.2018 10:30 - 12:25

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 27.09.2018 11:50 - 13:45

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 27.09.2018 12:00 - 15:00

BUDO'da iptal olan seferler:

27.09.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

27.09.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

27.09.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

27.09.2018 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

27.09.2018 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

27.09.2018 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)