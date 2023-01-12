  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan iyice şaşırdı! Akılalmaz iddia: Türkiye o Asya ülkesini vuracak

Teröriste omuz veren Türk askerini sevmez

Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Plan yapacaklar dikkat, bu kez kesin geliyor

Dünyanın deniz gücü listesini ABD yaptı! Türkiye kaçıncı sırada?

Bölgeden petrol ve altın fışkırıyor! NATO'dan Türkiye'ye teklif: Orayı bize verin biz size Irak'tan toprak...

Avrupa’da ekonomik kriz yeni karar aldırdı! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor

Hükümete dolar için tepki çeken talep: Dolar kuru 23 liraya yükseltilmeli

CHP’li İlhan Kesici’den bomba itiraf! Seçilirsek AK Parti gibi yöneteceğiz

Rusya’dan ortalığı karıştıracak karar! Ruslar apar topar Türkiye'den ayrılabilir

Başkan Erdoğan, Taliban’a sert çıktı! “Kimse bunu İslam’la açıklamasın, bu dinde yok”
Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Kuvvetli kar yağışı, fırtına uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?
Yaşam

Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Kuvvetli kar yağışı, fırtına uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Akdeniz'de bazı bölgelerde 20 santimin üzerinde kar yağışı bekleniyor. Ocak ayının ortalarına yaklaşırken hala devam eden güneşli havalar İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak sorularını beraberinde getirdi. Sıcalıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bu durum barajlarda doluluk oranını olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Uzmanlar: "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var." diye konuştu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İşte il il hava durumu tahmin raporu ve son dakika hava durumu haberinin detayları.. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini...

Yeniakit Publisher
2023-01-12 12:47:00 - 2023-01-12 12:59:47
Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Kuvvetli kar yağışı, fırtına uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

İstanbul'da kar beklentisi megakentte yaşayan milyonlarca kişide artmış durumda. Geçmiş yıllara göre Ocak ve Şubat aylarında yağması beklenen karın İstanbul'da henüz gerçekleşmemeiş olması araştırmalara hız kazandırdı. İstanbul'da ilk kar heyecanını yaşamak isteyenlerin yanı sıra, ekolojik olarak yağmurun yağmaması barajları olumsuz etkiliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı? İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri...

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da Ocak ayı sonlarına doğru kar yağışı görülebileceğini söyledi.

Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Akdeniz'de

Çok kuvvetli yer yer şiddetli,

1200 m üzeri rakımlı yerlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve  yoğun kar (20 cm üzeri) olacak.

Sabah saatleri ve gece saatlerinde  özellikle iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBULA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. İstanbulda 13 Ocak Cuma günü ön görülen yağmurun, 15 Ocak Pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 16 Ocak Pazartesi ise güneş yeniden İstanbul'da etkisini gösterecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul'da beklenen en düşük sıcaklık 12,13,14 Ocak tarihlerinde 8 derece olacak. Pazar günü bir derece düşen sıcaklık, pazartesi günü yine 8 dereceye yükselecek.

Beklenen en yüksek sıcaklık ise; perşembe günü 14, cuma ve cumartesi 10 derece iken, pazar 11, pazartesi 13 dereceye yükselecek.

 

Meteoroloji uyardı öyle bir geliyor ki: Tek tek açıkladı, 41 ile yoğun kar yağışı geliyor! Yeni hava durumu raporu
Meteoroloji uyardı öyle bir geliyor ki: Tek tek açıkladı, 41 ile yoğun kar yağışı geliyor! Yeni hava durumu raporu

Yaşam

Meteoroloji uyardı öyle bir geliyor ki: Tek tek açıkladı, 41 ile yoğun kar yağışı geliyor! Yeni hava durumu raporu

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih ve gün verdi!
İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih ve gün verdi!

Yaşam

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih ve gün verdi!

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih ve gün verdi!
İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih ve gün verdi!

Yaşam

İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih ve gün verdi!

{relation id:1722758 slug:'meteoroloji-uyardi-oyle-bir-geliyor-ki-tek-tek-acikladi-41-ile-yogun-kar-yagisi-geliyor-yeni-hava-durumu-raporu'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23