Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Kuvvetli kar yağışı, fırtına uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı?

İstanbul'da kar beklentisi megakentte yaşayan milyonlarca kişide artmış durumda. Geçmiş yıllara göre Ocak ve Şubat aylarında yağması beklenen karın İstanbul'da henüz gerçekleşmemeiş olması araştırmalara hız kazandırdı. İstanbul'da ilk kar heyecanını yaşamak isteyenlerin yanı sıra, ekolojik olarak yağmurun yağmaması barajları olumsuz etkiliyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı? İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri...

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a beklenen kar yağışı geliyor. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da Ocak ayı sonlarına doğru kar yağışı görülebileceğini söyledi.

Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Akdeniz'de

Çok kuvvetli yer yer şiddetli,

1200 m üzeri rakımlı yerlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar (20 cm üzeri) olacak.

Sabah saatleri ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. İstanbulda 13 Ocak Cuma günü ön görülen yağmurun, 15 Ocak Pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 16 Ocak Pazartesi ise güneş yeniden İstanbul'da etkisini gösterecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul'da beklenen en düşük sıcaklık 12,13,14 Ocak tarihlerinde 8 derece olacak. Pazar günü bir derece düşen sıcaklık, pazartesi günü yine 8 dereceye yükselecek.

Beklenen en yüksek sıcaklık ise; perşembe günü 14, cuma ve cumartesi 10 derece iken, pazar 11, pazartesi 13 dereceye yükselecek.

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