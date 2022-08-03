Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul, Ankara, İzmir hava yağışlı mı? (3 Ağustos 2022)
3 Ağustos 2022 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından son dakika yayınlandı. Yurt genelinde eyyam-ı bahar sıcak havalar etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ardı ardına son dakika uyarıları da gelmeye devam ediyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Ağustos 2022 Türkiye geneli hava durumu bilgileri:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bugün hava nasıl?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
EDİRNE 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MUĞLA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ISPARTA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
YOZGAT 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 15°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 13°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
VAN 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık