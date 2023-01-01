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Aktüel Meteoroloji'den sis uyarısı
Aktüel

Meteoroloji'den sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahminleri belli oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği kaydedilirken Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis uyarısı verildi. İşte bölge bölge yurtta hava durumu...

Yeniakit Publisher
2023-01-01 08:18:00 -
Meteoroloji'den sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahminleri raporunu yayımladı. Rapore göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Havası sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. 

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu 

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu 

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C
Az bulutlu

KONYA °C, 8°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 9°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 6°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 7°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

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