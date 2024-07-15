Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı!

Dün fırtına ve yağmurun vurduğu Adana ve Mersin illeri için yeni bir uyarı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışların Mersin'in doğusu ve iç kesimlerinde Toroslar, Çamlıyayla ve Tarsus ilçeleri ile Adana'nın kuzey ve doğusunda Pozantı, Karaisalı, Aladağ, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde, Osmaniye'nin kuzeyinde Sumbas, Kadirli ve Düziçi ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında Andırın ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Dikkatli olunması istendi!

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.