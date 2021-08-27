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Yaşam Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Resmen kavrulacağız
Yaşam

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Resmen kavrulacağız

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli. Sıcaklıklar ise artmaya devam ederek mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 08:54:00 - 2021-08-27 09:00:26
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Resmen kavrulacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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