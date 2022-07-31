Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Dışarı çıkacaklar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz hava durumu tahinleri açıklandı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselirken, bazı iller için sağanak uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...
Dışarı çıkacak vatandaşlar tarafından merak edilen hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den 31 Temmuz için sağanak uyarısı yapıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Edirne, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde sağanak yağış etkili, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerin üzerine çıkması bekleniyor. .
Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye’nin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlar görülüyor. Orta ve güney bölgelerde ise hava bol güneşli. Yalnızca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyrediyor. Denizlerde rüzgar Marmara ve Orta Ege’de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise rüzgarın orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE 18°C, 34°C
Az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 33°C
Az bulutlu
SİNOP 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Az bulutlu
ÇORUM 11°C, 33°C
Az bulutlu
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık