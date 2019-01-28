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Meteoroloji'den sevindiren haber!

Hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece  artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 21:54
Meteoroloji'den sevindiren haber!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere  göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun  güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Kars,  Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kars, Erzurum, Bitlis, Muş, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde karla  karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Muğla ve Şırnak çevrelerinde  kuvvetli sağanak, Hakkari, Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın  güney ilçelerinde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis  ve pus bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimlerinde ise çığ tehlikesi  bulunuyor. 

Hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece artacağı, diğer  bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. 

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 21:54
  1. Iğdır
  2. Şırnak
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Muş
  6. Muğla
  7. Kars
  8. Hakkari
  9. Erzurum
  10. Edirne
  11. Çanakkale
  12. Bitlis
  13. Antalya
  14. Ağrı
  15. Hava sıcaklığı
  16. Doğu Anadolu Bölgesi
  17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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