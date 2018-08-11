THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Meteoroloji'den selin yaşandığı Ordu için önemli uyarı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:16
Meteoroloji'den selin yaşandığı Ordu için önemli uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:16
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Ordu
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Erzurum
  7. Diyarbakır
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
  12. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuveyt Türk’ten 6 ayda 479 milyon TL net kâr
    1. Kuveyt Türk’ten 6 ayda 479 milyon TL..
    2. Katil Esed rejimi Türkmendağı'na..
    3. Aytemiz’de üst düzey atama
    4. Putin'in gözdesi 'Orsk' İstanbul..
    5. Yola fırlayan boğa kazaya neden oldu
    6. "Türkiye'de Almanca ikinci yabancı dil..
    7. Ordu sahili kırmızıya büründü!
    8. Pegasus’tan bayram için ek seferler
    9. Tatili yarıda kaldı! Hırsızlık zanlısı..
    10. Nagehan Alçı tarih verdi: 4 Kasım'da..
    11. Şok Marketler’den 5,5 milyarlık ciro
    12. Düğmeye basıldı! Türkiye genelinde dev..
    13. Son iki günde 13 terörist etkisiz hale..
    14. Ülker, ikinci çeyrekte yüzü güldü..
    15. Milli Savunma Bakanı Akar'dan Twitter..
    16. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
    17. İstanbul'da halk otobüsünde yangın!
    18. K. Kore lideri Kim Jong-un fanilayla..
    19. Bursa'da drone destekli kaçak midye..
    20. FOX TV'den algı operasyonu! Suçu..
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?