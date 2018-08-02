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Meteoroloji'den sel ve taşkın uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde ani taşkın riski bulunduğu belirtildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:02
Meteoroloji'den sel ve taşkın uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Son gerçekleşen yağışlar ve radardan elde edilen son görüntüler dikkate alındığında önümüzdeki saatlerde Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır. Dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir."

ORDU SELE TESLİM OLDU

Öte yandan Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde dün geceden itibaren başlayan sağanak yağış tekrar sele neden oldu. Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, yağışların etkili olduğu Gölevi Mahallesi Altın Yunus Caddesi’nde ise sel ve su baskını meydana geldi. Aşırı yağış sonrası Tabakhane Deresi yarısına kadar dolarken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Okçuluk Antrenman Sahası da selin en çok zarar gören yerlerinden biri oldu.

Dün gece saatlerinde şiddetini arttıran yağmur sonrası ilçenin 20 Temmuz Caddesi’nde ise durum değişmedi. Her yağmur sonrası caddenin sular altında kaldığı bölgede Ünye Belediyesi ekipleri sabaha kadar çalışarak oluşacak sele karşı tedbirlerini arttırdı.

RİZE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Rize’de de dün sabahtan bu yana etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Rize’nin Kalkandere ilçesinde Salarha beldesine bağlı Güzelyurt köyünde ve Güneysu ilçesine bağlı Yukarı Islahiye mevkiinde insanların taşan dere suları ve bölgede yaşanan heyelanlar nedeniyle evlerinden çıkamayarak mahsur kaldığı öğrenildi. Bölgeye kurtarma çalışmaları için AFAD ve Belediye ekipleri hareket etti. (İHA)

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:02
  1. Samsun
  2. Rize
  3. Ordu
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  5. sel felaketi
  6. taşkın uyarısı
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