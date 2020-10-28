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Yaşam Meteorolojiden sel, hortum, dolu uyarısı!
Yaşam

Meteorolojiden sel, hortum, dolu uyarısı!

Meteoroloji birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batıdan başlayarak düşeceğini duyurdu. Yetkililer, vatandaşları dolu, hortum ve sel baskınlarına karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:34:00 -
Meteorolojiden sel, hortum, dolu uyarısı!

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Türkiye Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Öte yandan yetkililer dolu, hortum, sel baskını uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin batı ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Muğla ve Antalya çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Öte yandan, Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Antalya genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri (Serik, Manavgat, İbradı) ile Isparta'nın güney (Sütçüler) ve Burdur'un doğu (Bucak) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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