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Meteorolojiden sağanak yağış ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 7.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:43:03 -
Meteorolojiden sağanak yağış ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kayseri ve çevresindeki vatandaşlar sağanak yağış ve su baskınları konusunda uyarıldı.


Yapılan yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Kayseri ve çevresinde kısa süreli ve lokal olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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