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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yerlerde sağanak, gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:22
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in, Batı Karadeniz’in, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey çevreleri, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Kütahya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 13:22
  1. Karaman
  2. Tekirdağ
  3. Niğde
  4. Kütahya
  5. Konya
  6. Kırklareli
  7. Kayseri
  8. Hakkari
  9. Eskişehir
  10. Edirne
  11. Çankırı
  12. Ankara
  13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  14. sağanak yağmur

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