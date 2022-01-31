  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'da yarın öğle saatlerinden perşembe öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 17:27:00 -
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre Muğla'da yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların etkisini artırmasının beklendiği ve perşembe öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak şiddetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Toplamda metrekareye yer yer 100-200 kg yağış düşmesi beklenen ilimizde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay