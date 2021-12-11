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Gündem Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 10:05:00 -
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13

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