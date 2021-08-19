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Yaşam Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Yaşam

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışların geri geleceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 09:47:00 -
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Şiddetli ve gök gürültülü yağışlar Marmara Bölgesi'ne geri dönüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, hava durumu tahminlerine dair açıklamalarda bulundu.

Tedbir çağrısı

Yetkililer, Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Sakarya ili çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve heyelan uyarısı

Kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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