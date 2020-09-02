Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak.

Yerel olarak Kars, Ardahan ve Bayburt çevresinde, Artvin'in iç kesimlerinde, Gümüşhane'nin doğusunda ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde gök gürültülü fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilmektedir. Diğer yerlerde havanın daha az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece, ülkenin diğer bölgelerinde 4 ila 8 derece arasında değişen mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

11.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.