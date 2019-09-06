Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Van'ın kuzeydoğu kesimleriyle Hatay'ın kuzeybatı kıyılarında yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Van'ın kuzeydoğu kesimleriyle Hatay'ın kuzeybatı kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.