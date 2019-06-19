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Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacağını duyurdu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:42
Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanağın Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik ve Balıkesir) ve İç Ege'de (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

İç Anadolu (Eskişehir, Konya, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Aksaray ile Ankara'nın güney ve batı ilçeleri), Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleri) Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:42
  1. Osmaniye
  2. Kırıkkale
  3. Karaman
  4. Aksaray
  5. Yozgat
  6. Uşak
  7. Trabzon
  8. Sivas
  9. Rize
  10. Ordu
  11. Niğde
  12. Nevşehir
  13. Muğla
  14. Kahramanmaraş
  15. Manisa
  16. Kütahya
  17. Konya
  18. Kırşehir
  19. Kayseri
  20. İzmir
  21. Mersin
  22. Isparta
  23. Giresun
  24. Eskişehir
  25. Denizli
  26. Çankırı
  27. Bursa
  28. Burdur
  29. Bilecik
  30. Balıkesir
  31. Aydın
  32. Antalya
  33. Ankara
  34. Afyon
  35. Adana
  36. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  37. sağanak

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