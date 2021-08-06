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Gündem Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 15:15:00 -
Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da yarın sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda sağanak bekleniyor.

Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul'un Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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