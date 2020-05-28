Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların Antalya, Burdur, Isparta, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.