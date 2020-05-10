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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:57:19 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Muş, Bitlis, Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren ülkenin genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Öte yandan, ülke genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

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