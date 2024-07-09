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Gündem Meteorolojiden Saatli Uyarı: Kuzeybatı ve Kuzeydoğu Bölgelerinde Kuvvetli Yağış Riski Var!
Gündem

Meteorolojiden Saatli Uyarı: Kuzeybatı ve Kuzeydoğu Bölgelerinde Kuvvetli Yağış Riski Var!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 14:02:00 -
Meteorolojiden Saatli Uyarı: Kuzeybatı ve Kuzeydoğu Bölgelerinde Kuvvetli Yağış Riski Var!

Bugün kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgelerinde kuvvetli yağışlar var. Ani sel ve yıldırım riski bulunuyor. Rüzgar da yer yer kuvvetli esecek. Hafta boyunca yağışlar devam edecek, dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak olan kuvvetli yağışlar konusunda halkı uyarıyor. Özellikle yurdun kuzeybatı kesimlerinde ve kuzeydoğu bölgelerinde, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Rüzgar da bugün önemli bir faktör olacak. Genellikle kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgar, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak hissedilecek. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da ise öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar görülebilir.

Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bu hafta boyunca yağışların yurt genelinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Dolayısıyla, vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz ediyor.
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Özetle, bugün yurdun çeşitli bölgelerinde kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgarın da özellikle belirli bölgelerde kuvvetli olabileceği unutulmamalıdır. Hava sıcaklıklarının ise genel olarak mevsim normallerine uygun seyredeceği tahmin ediliyor.

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