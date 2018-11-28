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Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Tarih verildi

Meteorolojiden yapılan açıklamada, sıcaklıkların özellikle yarından sonra ciddi şekilde düşerek mevsim normalleri altında seyredeceği belirtilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:23
Meteorolojiden peş peşe uyarılar! Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu tahminine ilişkin uyarıla gelmeye devam ediyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olurken yarın ve Cuma günü yurdun en batısı olan Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı bekleniyor.

Edirne'de karayolu trafiğe kapandı

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden olurken, Edirne-Kırklareli karayolunda ulaşım yapılamıyor.

Son değerlendirmeler

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4, Trakya'da 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor..

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:23
  1. Kilis
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Muğla
  5. Kırklareli
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Gaziantep
  9. Erzurum
  10. Edirne
  11. Diyarbakır
  12. Çanakkale
  13. Bursa
  14. Aydın
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adıyaman
  18. Adana
  19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  20. Hava durumu
  21. soğuk havalar
  22. açıklama

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