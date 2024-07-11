Meteoroloji'den peş peşe sağanak uyarıları: Kuvvetli yağış uyarısı! İşte rapor iller! Şimdi de La Nina başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Temmuz 2024 tarihli hava tahmin raporunda çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu ve çok sayıda ilin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Karaman, Sivas, Kars, Ardahan, Iğdır çevreleri ile Aydın’ın kıyı, Isparta’nın doğu, Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, geçen haziran ayında küresel ortalama sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 0,67 derece, bir önceki en sıcak haziran olan 2023 haziran ayının ise 0,14 derece üzerine çıkarak 16,66 derece olarak ölçüldü.

Böylece geçen ay, insanlık tarihinin en sıcak haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

Haziranla birlikte, üst üste 13 ay sıcaklık rekoru kırılırken son 12 ayın (Temmuz 2023-Haziran 2024) küresel ortalama sıcaklığı, 1991-2020 ortalamasının 0,76 derece, 1850-1900 sanayi öncesi ortalamasının ise 1,64 derece üzerinde ölçülerek kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

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Yılın başından bu yana sıcaklık rekoru kırılan günler ve gelecek aylara dair sıcaklık tahminlerine ilişkin soruları yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2024 yılının başından itibaren 182 günden 127'sinin en sıcak gün olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Yılın ilk yarısının şimdiye kadar dünyada yaşanan en sıcak 6 ay olduğunu belirten Kurnaz, "1970-2000 yılları ortalamasına göre 2024 yılının ilk 6 ayı 0,9 derece daha sıcaktı ve yaşadığımız son 13 ayın her biri en sıcak ay rekoru kırdı. İlk 6 ayları kıyasladığımızda bundan önceki rekor 2016 yılındaydı ve 2024, 2016 yılını da 0,19 derece aştı." dedi.

İklim değişikliği nedeniyle dünya ortalama sıcaklığının lineer şekilde değil, atmosferde meydana gelen pek çok olgudan dolayı beklenenden daha fazla ya da daha az arttığını kaydeden Kurnaz, hem bu durumu hem de Pasifik Okyanusu'nun El Nino etkisiyle normalden daha fazla ısınmasını, son 13 ayda kırılan sıcaklık rekorlarının iki nedeni olarak sıraladı.

EN SICAK İKİNCİ YA DA ÜÇÜNCÜ YAZ

Etkisi temmuz başı itibarıyla sona eren El Nino'nun son 13 aydaki sıcaklık rekorlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu anlatan Kurnaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İklim değişikliği hiç olmazsa El Nino dönemleri sıcak dönemler, La Nina dönemleri serin dönemler olarak algılanır. Ancak bu lafı söyleyemiyoruz çünkü sıcaklık artıyor sadece bazı dönemlerde çok daha fazla, bazı dönemlerde daha az. Temmuz başı itibarıyla El Nino etkisi bitti ve yavaş yavaş La Nina'ya geçiyoruz dolayısıyla bundan sonraki aylar, geçtiğimiz 13 ayın kırdığı rekorları devam ettirmeyecek. Bundan sonra yine sıcak zamanlar görecek olsak da 'rekor sıcaklık' lafını çok fazla kullanamayacağız."

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlü cuma günü öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik çevrelerinde cuma günü öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 23°C, 38°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 23°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 23°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, cuma günü yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya çevrelerinde cuma günü öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 24°C, 39°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 26°C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 26°C, 38°C

Parçalı ve çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar, Isparta'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 34°C

Az bulutlu

HATAY 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 20°C, 35°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri cuma günü öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri, Sivas ve Karaman çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 19°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve cuma günü öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve cuma günü öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve cuma günü öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cuma günü öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 16°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, cuma günü yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve cuma günü öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cuma günü öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 22°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve cuma günü öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cuma günü öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, cuma günü öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve cuma günü öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, cuma günü yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin cuma günü öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu, cuma günü öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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